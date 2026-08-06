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Киев "взвоет" к 1 сентября: удар по мосту в Затоке обрушил ключевой маршрут поставок ВСУ

Киев "взвоет" к 1 сентября: удар по мосту в Затоке обрушил ключевой маршрут поставок ВСУ

Как сообщил военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов, удар российских войск по стратегическому мосту в Затоке под Одессой вывел из строя один из его пролётов и осложнил движение военных грузов.

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