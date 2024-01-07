Бывший вице-президент США написал «За Израиль» на артиллерийских снарядах для САУ ЦАХАЛ

Политические деятели США не стесняются демонстрировать свою солидарность с Израилем в проведении последним военной операции в секторе Газа, несмотря на критику жестокости операции со стороны остального мирового сообщества.
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