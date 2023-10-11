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Юрист Цвик: жильцы могут потребовать перерасчет за коммунальные услуги

Юрист Цвик: жильцы могут потребовать перерасчет за коммунальные услуги

Недобросовестные управляющие компании могут начислять плату жильцам за несуществующие услуги. Генеральный директор юридической компании «Каспея Групп» Янита Цвик рассказала «Известям», как можно вернуть деньги.

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