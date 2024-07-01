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WP: команда Байдена пресекает призывы к снятию его кандидатуры с выборов

WP: команда Байдена пресекает призывы к снятию его кандидатуры с выборов

Помощники президента США Джо Байдена, представляющего Демократическую партию, предпринимают усилия, чтобы предотвратить призывы однопартийцев к его снятию с президентской гонки после неудачного выступления на теледебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом, пишет газета The Washington Post (WP).

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