WP: команда Байдена пресекает призывы к снятию его кандидатуры с выборов

Помощники президента США Джо Байдена, представляющего Демократическую партию, предпринимают усилия, чтобы предотвратить призывы однопартийцев к его снятию с президентской гонки после неудачного выступления на теледебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом, пишет газета The Washington Post (WP).