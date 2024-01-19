Слива – популярная и непритязательная культура

Сливы – популярная и неприхотливая культура. Если вы посадите в своем саду несколько видов растений, вы сможете обеспечить свою семью свежим угощением, сварить варенье, компоты или даже приготовить вкусные соусы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии