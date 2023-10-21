Ведущий и актер Дмитрий Нагиев заявил, что устал находиться в медиапространстве

По словам самого артиста, ему стало неинтересно проводить время в социальных сетях. Фото: из открытых источников Известный российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев перестал активно вести социальные сети, обусловив это нежеланием вникать в текущие события из интернет-пространства.
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