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Орлов при 3:6 с «Чикаго»: 30-е очко в сезоне и «+3» за 22:43. У него 11 очков и «+9» в 9 играх за «Бостон»

Орлов при 3:6 с «Чикаго»: 30-е очко в сезоне и «+3» за 22:43. У него 11 очков и «+9» в 9 играх за «Бостон»

Дмитрий Орлов набрал 30-е очко в сезоне в матче с «Чикаго». «Бостон» проиграл «Блэкхокс» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

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