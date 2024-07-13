СК просят проверить Галкина на госизмену после песен на свадьбе украинки

Общественники из движения «Сорок сороков» обратились в Следственный комитет России с просьбой проверить Максима Галкина* на предмет спонсирования украинской армии, что подпадает под статью 275 УК РФ — «Государственная измена».
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