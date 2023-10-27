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Мы рады сообщить, что кругосветная экспедиция «По пути русских кругосветных

Мы рады сообщить, что кругосветная экспедиция «По пути русских кругосветных

Мы рады сообщить, что кругосветная экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей» продолжается! А значит и новому документальному фильму «Переплыть океан» на «Моей Планете» быть! А теперь мы расскажем историю, как продолжение экспедиции стало возможным.

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