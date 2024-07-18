Скорость интернета увеличилась в Осиновой роще

Специалисты построили дополнительную базовую станцию и провели рефарминг Инженеры запустили новое телекоммуникационное оборудование, а также модернизировали существующее в жилом квартале «Осиновая роща» в Парголово.
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