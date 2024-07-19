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В 96 лет умерла звезда фильмов Феллини и Полански Ивонн Фюрно

В США на 97-м году жизни скончалась французская характерная актриса театра и кино Ивонн Фюрно (настоящее имя - Ивонн Элизабет Скатчерд), снявшаяся в фильме «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и картине «Отвращение» Романа Полански, победившей на Берлинском кинофестивале.

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