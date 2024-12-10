Политика как он...
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Политика как она есть

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Небензя в шутку предложил США предоставить информацию о лидере ХТШ

Небензя в шутку предложил США предоставить информацию о лидере ХТШ

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в шутку предложил США помощь в поиске лидера сирийской вооруженной оппозиции и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани.

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