ФАС завела дело против сети АЗС «Трасса» из-за монопольно высоких цен

По данным ведомства, анализ показал необоснованное изменение цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, что привело к диспаритету розничных цен компании по отношению к ценам на АЗС нефтяных компаний.
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