На форуме "Труд крут" в Иркутске собрались студенты из 30 регионов России

В Иркутской области проходит первый Всероссийский медицинский карьерный форум "Труд крут". Более 200 студентов из 30 регионов России, Белоруссии и Киргизии встретились для развития профессиональных навыков в здравоохранении и сотрудничества с работодателями.
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