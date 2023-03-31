Премьер Венгрии: в ЕС начались разговоры о возможной отправке миротворческого контингента на Украину

В эфире одной из венгерских радиостанций премьер страны Виктор Орбан сделал заявление о том, что всё активнее в ЕС начинается обсуждение такого вопроса как отправка «совместного миротворческого контингента» на Украину.
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