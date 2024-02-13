Кандидат в президенты Кеннеди призвал Джилл Байден уговорить мужа не выдвигаться

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший призвал первую леди страны Джилл Байден уговорить действующего главу государства Джо Байдена не баллотироваться на второй срок на фонде доклада спецпрокурора Роберта Хёра, где упоминаются проблемы с памятью американского лидера.
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