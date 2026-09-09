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Царьград

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"Огненная колесница": Военкор Стешин рассказал, что предсказания старца Зосимы на СВО "сбываются неумолимо, одно за другим"

"Огненная колесница": Военкор Стешин рассказал, что предсказания старца Зосимы на СВО "сбываются неумолимо, одно за другим"

Предсказания схиархимандрита Зосимы, известного в миру как Иван Сокур, вновь оказались в центре внимания на фоне событий СВО.

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