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Нижегородская правда

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Почти 60 тысяч нижегородцев привились от кори

Ситуация с корью стабилизировалась в Нижегородской области. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова во время прямого эфира в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).

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