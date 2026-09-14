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Курские новости

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В Горшеченском районе возбуждено дело о мошенничестве на 1,138 млн рублей

В Горшеченском районе возбуждено дело о мошенничестве на 1,138 млн рублей

Молодой человек потерял более 1 миллиона рублей, оформляя кредиты и переводя деньги мошенникам после обмана с удалённым заработком.

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