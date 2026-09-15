«США наш враг, и никакие обеды с Уиткоффом и Кушнером этого не изменят». Журавлёв напомнил о лицемерии американцев

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, заместитель главы комитета по обороне Алексей Журавлев прокомментировал решение процедурного комитета Палаты представителей Конгресса США, который поддержал законопроект об ужесточении антироссийских санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новая роль Зеленс...
- ЕС больше не буде...
- Восточный поворот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым