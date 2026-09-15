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«США наш враг, и никакие обеды с Уиткоффом и Кушнером этого не изменят». Журавлёв напомнил о лицемерии американцев

«США наш враг, и никакие обеды с Уиткоффом и Кушнером этого не изменят». Журавлёв напомнил о лицемерии американцев

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, заместитель главы комитета по обороне Алексей Журавлев прокомментировал решение процедурного комитета Палаты представителей Конгресса США, который поддержал законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

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