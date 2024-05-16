Санду - о скандале вокруг Рэдукану: "Система правосудия противится процессу оценки"

Президент Молдовы Майя Санду ждет конкретных доказательств, подтверждающих обвинения в сотрудничестве бывшего члена Комиссии по внешней оценке судей и прокуроров Татьяны Рэдукану со скандальным бизнесменом Вячеславом Платоном.
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