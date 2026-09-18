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Тульские новости

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На сайте избирательной комиссии Тульской области можно узнать адрес своего избирательного участка

На сайте избирательной комиссии Тульской области можно узнать адрес своего избирательного участка

На сайте избиркома можно найти свой участок, введя адрес прописки или проживания.Павел Веселов, председатель избирательной комиссии региона, рассказал как жителям Тульской области найти свой избирательный участок.

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