На сайте избирательной комиссии Тульской области можно узнать адрес своего избирательного участка

На сайте избиркома можно найти свой участок, введя адрес прописки или проживания.Павел Веселов, председатель избирательной комиссии региона, рассказал как жителям Тульской области найти свой избирательный участок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 85 лет немецко-фа...
- Туляк использовал...
- В Тульской област...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым