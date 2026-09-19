Представлена камера CAIM 1 с вентилятором Noctua внутри, которая создаёт криптографическую подпись для каждого фото и видео

Вентилятор нужен для охлаждения чипа Компания Noctua обычно ассоциируется с компьютерным охлаждением, но вчера была представлена цифровая камера, созданная совместно с Noctua.
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