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Представлена камера CAIM 1 с вентилятором Noctua внутри, которая создаёт криптографическую подпись для каждого фото и видео

Представлена камера CAIM 1 с вентилятором Noctua внутри, которая создаёт криптографическую подпись для каждого фото и видео

Вентилятор нужен для охлаждения чипа Компания Noctua обычно ассоциируется с компьютерным охлаждением, но вчера была представлена цифровая камера, созданная совместно с Noctua.

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