Отпустив штурвал стратегического ракетоносца, Путин открыл "Игры будущего". На Западе притихли

3 дня назад 1,5K прочитали Программа рабочего визита президента России в столицу Татарстана 22 февраля оказалась очень плотной и насыщенной приятными событиями.
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