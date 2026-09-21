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Певец Майданов набрал 57,58% на выборах в Госдуму по Одинцовскому округу

Певец Майданов набрал 57,58% на выборах в Госдуму по Одинцовскому округу

По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму по Одинцовскому округу № 124 (Московская область) уверенную победу одерживает певец Денис Майданов.

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