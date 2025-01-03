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Брисбен (WTA). 1/2 финала. Полина Кудерметова сыграет с Калининой, Мирра Андреева – с Соболенко

Полина Кудерметова встретится с Ангелиной Калининой. Сетка турнира здесь. Brisbane International presented by Evie Брисбен, Австралия 29 декабря 2024 – 5 января 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 520 600 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Ангелина Калинина (Украина)  Кимберли Биррелл (Австралия) 4:6|6:1|7:5 Дата проведения 3 января, 04.

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