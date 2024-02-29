«Чужие среди своих, чужие среди чужих»: почему у иноагентов нет и не будет перспектив на Западе

Бывшие «звезды» вроде Андрея Макаревича (внесен Минюстом в список иностранных агентов) и Максима Галкина (признан иноагентом), порвав с Родиной и вылив на нее тонны грязи, на Западе оказались никому не нужными.
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