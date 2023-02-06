Израиль предложил помощь спасателей после землетрясения в Турции

Израиль предложил отправить спасательные группы в Турцию для помощи в поисках выживших после землетрясения в Турции и Сирии, в результате которого погибли по меньшей мере 300 человек и 2000 получили ранения, 6 февраля сообщает The Jerusalem Post.
Израиль предложил отправить спасательные группы в Турцию для помощи в поисках выживших после землетрясения в Турции и Сирии, в результате которого погибли по меньшей мере 300 человек и 2000 получили ранения, 6 февраля сообщает The Jerusalem Post.
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