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Израиль предложил помощь спасателей после землетрясения в Турции

Израиль предложил помощь спасателей после землетрясения в Турции

Израиль предложил отправить спасательные группы в Турцию для помощи в поисках выживших после землетрясения в Турции и Сирии, в результате которого погибли по меньшей мере 300 человек и 2000 получили ранения, 6 февраля сообщает The Jerusalem Post.

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