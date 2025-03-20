Зеленский засобирался в Саудовскую Аравию на встречу с США

Во время официальной встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг лидер Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящие переговоры между страной и Соединенными Штатами, которые пройдут в Саудовской Аравии.
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