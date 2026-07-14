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Татар-информ

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Львова-Белова предложила снизить ипотечную ставку для многодетных семей

Львова-Белова предложила снизить ипотечную ставку для многодетных семей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила установить более низкую ставку по льготной семейной ипотеке для многодетных семей.

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