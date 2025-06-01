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Русская весна

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В США установили личности людей, подписывавших документы от имени Байдена

В США установили личности людей, подписывавших документы от имени Байдена

Палата представителей конгресса США установила четырех человек, которые подписывали документы от имени бывшего президента страны Джо Байдена в годы его нахождения у власти, заявил глава комитета по надзору Джеймс Комер в интервью телеканалу Fox News.

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