Новый план Европы по России. Какова теперь их конечная цель?

Natalija Osminina

Автор немного ошибается в отношении 300 украденных миллиардов у России. Во-первых, на Европу приходится из них 280 миллиардов. Это те деньги, которые ЕС задолжал России за поставленные ему ресурсы (20 миллиардов - это долг США -России). Так что российские ресурсы как поставлялись в Европу, так и поставляются, только немного в меньшем кол-ве. Чтобы узнать это много ума не надо- достаточно заглянуть в Интернет, и узнать, что вся Прибалтика, Финляндия, и отчасти Польша, Германия и Дания по-прежнему сидят на российском газе. А Прибалтика еще и на кольце БРЭЛЛ. Так как все они отказались платить в рублях, а в евро не смогли из-за закрытия СВИФТа, то долги писались в графу "российские активы", они же пассивы ЕС, то есть ДОЛГИ. Когда спикера Джонсона уломали на арест активов, товарищи из ЦБ США ему популярно объяснили, для чего он должен сделаать сей вопиющий и незаконный акт. Для того, чтобы ЕС отдал эти 280 миллиардов - США. Ну, раз США освобождают их от отдачи долгов России. Потому что США потратились на Украину, и Европа, как партнер США должны внести в дело Украины свою лепту. Поэтому то ЕС и сказал, что России эти деньги он не отдаст, даже если снимут все санкции - все претензии к Штатам, деньги отданы им. А не отдать деньги США ЦБ ЕС не мог, поскольку подчиняется ЦБ США, а тот заведует эмиссией евро и тогда просто вычтет из них. А вот банковские проценты США милостиво разрешил ЕС взять себе (за 2 года накапало 6 миллиардов), причем часть из них опять же рекомендовал потратить на Украину. Но тут уже ЕС отказался это делать.