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В МИД РФ прокомментировали причастность Финляндии к атакам БПЛА на Петербург

В МИД РФ прокомментировали причастность Финляндии к атакам БПЛА на Петербург

Несколько дней назад силы ПВО сбили над Ленобластью БПЛА. Вероятную причастность к запуску дронов Финляндии и Эстонии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Комментарии
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Карабас Барабас
Запад это воспринимает как СЛАБОСТЬ РОССИИ. Добить их надо , БОЛЬНО !!!
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23 час.
Л
Людмила
Ваш заголовок настолько неуместен, лайки собираете.
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22 час.
W
Walery
Если эти БПЛА сбиты на нашей территории.... - узнать по маркировкам их принадлежности и места изготовления не очень сложная задача. Не так ли?   Сложнее задача в определении объема ответного удара, если БПЛА прилетели из Финляндии.  А если из Эстонии... тогда ее надо огородить забором с вышками для наблюдения запускаемых от туда беспилотникам.  Если в силу наличия забора не будет комплектующих у эстонцев для сборки БЛА... тогда и  проблем у них самих не будет.
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21 час.

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