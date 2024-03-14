В МИД РФ прокомментировали причастность Финляндии к атакам БПЛА на Петербург

W

Walery

Если эти БПЛА сбиты на нашей территории.... - узнать по маркировкам их принадлежности и места изготовления не очень сложная задача. Не так ли? Сложнее задача в определении объема ответного удара, если БПЛА прилетели из Финляндии. А если из Эстонии... тогда ее надо огородить забором с вышками для наблюдения запускаемых от туда беспилотникам. Если в силу наличия забора не будет комплектующих у эстонцев для сборки БЛА... тогда и проблем у них самих не будет.