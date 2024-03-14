Несколько дней назад силы ПВО сбили над Ленобластью БПЛА. Вероятную причастность к запуску дронов Финляндии и Эстонии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД РФ прокомментировали причастность Финляндии к атакам БПЛА на Петербург
Комментарии
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Карабас Барабас
Запад это воспринимает как СЛАБОСТЬ РОССИИ. Добить их надо , БОЛЬНО !!!
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23 час.
Л
Людмила
Ваш заголовок настолько неуместен, лайки собираете.
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22 час.
W
Walery
Если эти БПЛА сбиты на нашей территории.... - узнать по маркировкам их принадлежности и места изготовления не очень сложная задача. Не так ли? Сложнее задача в определении объема ответного удара, если БПЛА прилетели из Финляндии. А если из Эстонии... тогда ее надо огородить забором с вышками для наблюдения запускаемых от туда беспилотникам. Если в силу наличия забора не будет комплектующих у эстонцев для сборки БЛА... тогда и проблем у них самих не будет.
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21 час.
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