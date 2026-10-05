Агроном Воробьев рассказал, что нужно сделать на даче в октябре

Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал «Вечерней Москве», что в октябре растения нужно подготовить к зиме, внеся фосфорно-калийные удобрения, проведя полив при сухой погоде и подготовив теплолюбивые культуры к укрытию.