Ответ Владимира Путина в ходе программы «Итоги года» о двойниках был экспромтом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал «экспромтом» ответ Путина на вопрос о двойниках
Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
А поделка была на неплохом качественном уровне. Президент отреагировал нормальным человеческим образом, жаль, впрямую не сказал о возможности генерации столь же качественных иммитаций реальности по любому поводу. Шоу &quot;Фантастика&quot; на ТВ - тому подтверждением. И недавняя забастовка актёров в Голливуде по той же теме... &quot;Не верь глазам своим&quot;
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12 час.
алекс кузь
С учетом такого родв медиатехнологий подделки биометрики личности, единоначалие становится опасным парамером.
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12 час.
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