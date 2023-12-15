Песков назвал «экспромтом» ответ Путина на вопрос о двойниках

ДБ

Дмитрий Боев

А поделка была на неплохом качественном уровне. Президент отреагировал нормальным человеческим образом, жаль, впрямую не сказал о возможности генерации столь же качественных иммитаций реальности по любому поводу. Шоу &quot;Фантастика&quot; на ТВ - тому подтверждением. И недавняя забастовка актёров в Голливуде по той же теме... &quot;Не верь глазам своим&quot;