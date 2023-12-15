Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Песков назвал «экспромтом» ответ Путина на вопрос о двойниках

Песков назвал «экспромтом» ответ Путина на вопрос о двойниках

Ответ Владимира Путина в ходе программы «Итоги года» о двойниках был экспромтом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
А поделка была на неплохом качественном уровне. Президент отреагировал нормальным человеческим образом, жаль, впрямую не сказал о возможности генерации столь же качественных иммитаций реальности по любому поводу. Шоу &amp;quot;Фантастика&amp;quot; на ТВ - тому подтверждением. И недавняя забастовка актёров в Голливуде по той же теме... &amp;quot;Не верь глазам своим&amp;quot;
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12 час.
алекс кузь
С учетом такого родв медиатехнологий подделки биометрики личности, единоначалие становится опасным парамером.
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12 час.

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