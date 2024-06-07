В Москве отреставрируют историческое здание газеты «Правда»

В Москве планируют восстановить историческое здание комбината газеты «Правда». Специалисты начали разработку проекта реставрации здания на улице Правды, дом 24, которое имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
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