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В Москве отреставрируют историческое здание газеты «Правда»

В Москве отреставрируют историческое здание газеты «Правда»

В Москве планируют восстановить историческое здание комбината газеты «Правда». Специалисты начали разработку проекта реставрации здания на улице Правды, дом 24, которое имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

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