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Переговоры, как «ежик в тумане»: непонятно кто, когда, с кем и на каких условиях. Как понимать последние слова советника Трампа

Переговоры, как «ежик в тумане»: непонятно кто, когда, с кем и на каких условиях. Как понимать последние слова советника Трампа

Президент Трамп решительно настроен добиться завершения войны, но «есть три ключевых вопроса, которые нужно решить», заявил  — будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц в эфире CBSNews.

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