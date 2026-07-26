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Гибель офицеров ВСУ и НАТО от ракетного удара подняла вал черного юмора в украинских соцсетях — но ни жалости, ни соболезнований

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