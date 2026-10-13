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Контрафронт

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Пакистан: Около шести человек погибли и более 30 получили ранения после того, как поезд «Рахман Баба...

Пакистан: Около шести человек погибли и более 30 получили ранения после того, как поезд «Рахман Баба Экспресс» сошел с рельсов возле моста Шер Шах в Мултане, провинция Пенджаб, рано утром.

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