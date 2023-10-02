Новосибирцы устроили автопробег с флагами ЧВК «Вагнер»

НОВОСИБИРСК, 2 октября, ФедералПресс. В Новосибирске колонна машин с флагами ЧВК «Вагнер» проехала по Центральному району в память о погибших основателях частной военной компании Евгении Пригожине и командире Дмитрии Уткине.
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