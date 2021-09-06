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Российская певица в Киеве обматерила и выгнала с концерта зрителя, кадры: "Проваливай отсюда"

Российская певица в Киеве обматерила и выгнала с концерта зрителя, кадры: "Проваливай отсюда"

Российская рэп-исполнительница и блогерша Дарья Зотеева, которая известна в Сети под ником "Инстасамка", оскандалилась в Киеве на собственном концерте Так, будучи на сцене, 21-летняя Зотеева внезапно прервала выступление и попросила позвать охрану.

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