В ВСУ назвали долю используемых снарядов образца НАТО

Соотношение снарядов образца НАТО к советским в Вооруженных силах Украины (ВСУ) составляет 10 к 1. Об этом заявил заместитель Командующего ракетными войсками и артиллерией, полковник ВСУ Сергей Мусиенко в интервью «РБК-Украина».