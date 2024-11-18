В ВСУ назвали долю используемых снарядов образца НАТО

Соотношение снарядов образца НАТО к советским в Вооруженных силах Украины (ВСУ) составляет 10 к 1. Об этом заявил заместитель Командующего ракетными войсками и артиллерией, полковник ВСУ Сергей Мусиенко в интервью «РБК-Украина».
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