ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире

Эксперты не исключают, что ChatGPT и его конкуренты в ближайшем будущем заменят привычные всем поисковики вроде GoogleНейросеть ChatGPT впервые обогнала TikTok и Instagram (принадлежащий компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
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