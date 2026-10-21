Пожар в Липецке уничтожил каркасную баню площадью 32 квадратных метра.В Липецке в СНТ «Строитель-2» на второй линии вечером 20 октября случился пожар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Препараты для сни...
- A Препараты для сни...
- Д Российские препар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым