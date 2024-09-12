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Царьград

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  • Maxim
    Беларусы же придумали роботов с пулемётом, вот и пустить их по периметру..Откуда координиро...
  • Сергей Захаров
    Если есть доказательства(аеслинет то надо найти и доказать) что дроны летят со стороны финов то нашему городу надо бр...Беспилотники ВСУ ...
  • Eduard
    Согласен!Торгуем с врагами,а те создают оружие передают его Украине и обстреливают нас же!Это политика?"Да что ж мы дела...

Экс-сотрудник СБУ: ВСУ могли устроить засаду в Чёрном море для удара F-16

Экс-сотрудник СБУ: ВСУ могли устроить засаду в Чёрном море для удара F-16

Высадка ВСУ в Чёрном море могла быть спровоцирована для удара F-16 по ВКС России.Попытка Украины высадить в Чёрном море десант могла быть провокацией Киева чтобы выманить русские истребители для удара по ним с помощью F-16, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

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