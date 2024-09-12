Экс-сотрудник СБУ: ВСУ могли устроить засаду в Чёрном море для удара F-16

Высадка ВСУ в Чёрном море могла быть спровоцирована для удара F-16 по ВКС России.Попытка Украины высадить в Чёрном море десант могла быть провокацией Киева чтобы выманить русские истребители для удара по ним с помощью F-16, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.