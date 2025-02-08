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Регион 29

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В Архангельске подвели итоги учений «Безопасная Арктика – 2025»

В Главном управлении МЧС России региона обсудили итоги масштабных опытно-исследовательских ученийВ Главном управлении МЧС России региона обсудили итоги масштабных опытно-исследовательских ученийНапомним, в конце января в Архангельске состоялись широкомасштабные учения МЧС России по защите регионов Арктической зоны.

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