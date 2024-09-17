Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 29,8%

За прошедшую неделю в РФ заболеваемость COVID-19 выросла на 29,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).