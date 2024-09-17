Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Уважаемый Володин! Вы бы лучше с лоббистами мигрантов и миграцией разрулили проблему! А не лезли бы туда, где и без В...Володин: в случае...
  • Сергей Дмитриев
    Медведеву по штату пора бы совершить экскурсию в Белгородскую  область, где идёт реальная война. А общие сентенции ка...Медведев призвал ...
  • Анатолий протасевич
    всех депутатов с двойным гражданством  -отправить на урановые рудники -а их имущество  в пользу государства  или у на...И здесь дефицит к...

Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 29,8%

За прошедшую неделю в РФ заболеваемость COVID-19 выросла на 29,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх