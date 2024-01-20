США в затруднении: в Вашингтоне не могут согласовать дальнейшую помощь Киеву Евгения КомароваРеспубликанцы США столкнулись с внутренним конфликтом, разгоревшимся между ультраправыми членами партии и Майком Джонсоном, спикером Палаты представителей.