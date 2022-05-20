40-летнего гонщика на элитной машине за грубое нарушение ПДД наказали полицейские Приморья

Госавтоинспекция Уссурийска провела проверку размещенного в среду, 18 мая, в средствах массовой информации и социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлён момент грубого нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля BMW X5.
Госавтоинспекция Уссурийска провела проверку размещенного в среду, 18 мая, в средствах массовой информации и социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлён момент грубого нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля BMW X5.
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