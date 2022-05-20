Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Imen
    На тест выйти не удалосьЛишь один человек...
  • cergei efremow
    А вот это очень интересно,не поторопились ли....Вооружение, военн...
  • Вальтер Юпитер
    Обецанки цацанки, а дурням радость!!!Появилась новая и...

40-летнего гонщика на элитной машине за грубое нарушение ПДД наказали полицейские Приморья

40-летнего гонщика на элитной машине за грубое нарушение ПДД наказали полицейские Приморья

Госавтоинспекция Уссурийска провела проверку размещенного в среду, 18 мая, в средствах массовой информации и социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлён момент грубого нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля BMW X5.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх