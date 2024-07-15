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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давыдов назвал лучших защитников КХЛ на данный момент: «Нестеров, Никишин, Войнов. Плюс Зайцев, если оправдает ожидания»

– Пятерка лучших российских защитников КХЛ – по вашей версии? – Нестеров, Никишин, Войнов. Плюс, если оправдает ожидания, Зайцев.

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